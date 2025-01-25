«РБ Лейпциг» – «Байер». Онлайн-трансляция начнется в 17:30

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 17:30 по московскому времени. РБ Лейпциг – Байер Дата проведения 25 января, 17:30, «Ред Булл Арена» превью матча онлайн статистика коэффициенты Таблица Бундеслиги Статистика Бундеслиги.
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