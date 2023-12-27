Бывший губернатор Кировской области избежал наказания по второму уголовному делу

Суд освободил экс-губернатора Белых от наказания по второму уголовному делуЭкс-губернатор Кировской области Никита Белых во время оглашения приговора в Октябрьском районном суде, 26 декабря 2023 года Суд вынес приговор экс-главе Кировской области Никите Белых, обвиняемому в превышении полномочий.
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