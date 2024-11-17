Медвежий угол
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Медвежий угол

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"Пережить ужас - и остаться ни с чем": Жители Донбасса просят Москву о помощи - их жильё уходит мигрантам

"Пережить ужас - и остаться ни с чем": Жители Донбасса просят Москву о помощи - их жильё уходит мигрантам

Фото: Царьград Жители Донбасса просят Москву о помощи - их жильё уходит мигрантам-переселенцам.

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Комментарии
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ИИ
Иван Иванов
гнать вон ВСЕХ-легальных и не легальных....иначе эта азиатская саранча и прочие горные ишаки сожрут Россию....Они нам НЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ....
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1 час.
Иван Ураганов
Поздно,их в России более 30 миллионов,как выгонишь,рецепт есть?
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1 час.
Геннадий Сытник
Сашок, сюда не лезь, твой тема ишак-кишлак. Даже не отсвечивай.
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52 мин.

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