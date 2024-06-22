Осенью в окопах скажут: «Хрен с вами, договаривайтесь» – майор ВСУ

Если и будет какая-либо ротация в ВСУ, то разве что осенью. Об этом на канале «Прямой» заявил экс-депутат Верховной рады, бывший военный сформированного из майданщиков батальона «Айдар», майор ВСУ в отставке Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».