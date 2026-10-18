Завтра похолодает до +8 ночью, а днём будет +16 градусов. Ветер сменит направление и усилится. Как изменится погода дальше?Сегодня 18 октября температура воздуха держится на отметке +18 градусов.
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