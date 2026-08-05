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Россиянам объяснили, почему лучше не есть чебуреки и хот-доги на пляже

Россиянам объяснили, почему лучше не есть чебуреки и хот-доги на пляже

Из за высокой температуры бактерии в продуктах размножаются стремительно: особенно опасны сосиски, соусы на майонезной основе и мясная начинка На жаре сосиска в хот-доге может стать источником бактерий, а булочка, пропитанная соусом, может вызвать брожение.

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