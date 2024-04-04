Десятки людей оказались в смертельной западне после тайваньского землетрясения

Спасательные команды пытаются добраться до более чем 100 человек, оказавшихся в ловушке в районах добычи полезных ископаемых и национальном парке после того, как на Тайване произошло сильнейшее за последние десятилетия землетрясение, в результате которого минимум девять человек погибли и около 1000 получили ранения.