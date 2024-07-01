«Я перенес две клинические смерти и успешно борюсь с раком»: Отар Кушанашвили впервые рассказал о своем самочувствии

О том, что 54-летний Отар Кушанашвили попал в реанимацию, стало известно 20 июня. Оказалось, что журналист уже две недели плохо себя чувствовал, мучился от адских болей в животе, но к медикам не обращался.
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