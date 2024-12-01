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В мире животных: великолепные картины 18-летнего Дэвида Барта, страдающего аутизмом

В мире животных: великолепные картины 18-летнего Дэвида Барта, страдающего аутизмом

Птицы. Автор: David Barth.  Трудно поверить в то, что автор этих картин с ранних лет страдает аутизмом и, будучи социально неадаптированным, создаёт поистине прекрасные работы, отражая в них своё необычное восприятие окружающей среды.

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Владимир Алтайцев
Гениальный  художник.
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