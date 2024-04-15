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  • Андрей nirVAna
    УКРЫ ДЕЛО ГЕЙРОПЫ , А ЖИДЫ  И В АМЕРИКЕ ЖИДЫ!!! да, и их побольше над златом чахнут, чем славян !!!Больше не друзья?...
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Рогов сообщил о передаче ВСУ новой партии французских гаубиц Caesar

Рогов сообщил о передаче ВСУ новой партии французских гаубиц Caesar

Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили новую партию САУ Caesar, гаубицы предоставила Франция. О факте передаче дополнительной техники для боевиков рассказал РИА Новости Владимир Рогов — сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты России.

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