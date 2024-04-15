Рогов сообщил о передаче ВСУ новой партии французских гаубиц Caesar

Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили новую партию САУ Caesar, гаубицы предоставила Франция. О факте передаче дополнительной техники для боевиков рассказал РИА Новости Владимир Рогов — сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты России.
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