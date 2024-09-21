В Алматы на сутки ограничат движение по проспекту Серкебаева, предупредили в акимате. С 7:00 22 сентября до 7:00 23 сентября в обе стороны будет перекрыто движение для авто на участке от улицы Ескараева до улицы Ходжанова.
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