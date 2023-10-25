40 часов на прохождение, несколько уровней сложности и фиксированный сюжет: Р...

40 часов на прохождение, несколько уровней сложности и фиксированный сюжет: Раскрыты новые детали игры “Смута” для ПКРазработчики “Смуты” из российской студии Cyberia Nova ответили на популярные вопросы от пользователей сети о своем приключенческом боевике.
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