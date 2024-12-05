Стас Пьеха рассказал про сложные отношения с сестрой: «В разных метавселенных»

Было время, когда артист остался совершенно один. Стас Пьеха © Belkin_Aleksey/globallookpress.comСтас Пьеха не скрывает, что в детстве он не был примерным ребенком, а в юности и вовсе превратился в хулигана.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии