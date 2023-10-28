Не просто осенний сплин: признаки, что у вас наступила сезонная депрессия

Для кого-то осень — любимое время года, а кто-то все три месяца грустит по лету. Впрочем, в любом случае межсезонье неспроста считается непростым временем для всех людей с хрупким ментальным здоровьем: весной и осенью у многих людей происходит обострение хронических болезней.