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  • Наталия Федякова
    Как всегда на "железке"! Принцип: ты начальник - я дурак. А если по другому, то найдем за что тебя выкинуть с работы ...Клоун или чернокн...
  • Андрей Корольков
    А непошли ли они на хрен со своим патентным правом. Копировать все что нужно.«Сапсаны» РЖД уто...
  • Boris Max
    ну ну... скоро будет без виз для всех россиян... Путин уже распорядился Шойгу приготовиться....)))))«Сапсаны» РЖД уто...

Железным дорогам не дадут сыграть в ящик. Пока Кабмин выделяет 1 трлн руб. на транспортную отрасль, включая РЖД, контейнеры ждут локальной помощи

Железным дорогам не дадут сыграть в ящик. Пока Кабмин выделяет 1 трлн руб. на транспортную отрасль, включая РЖД, контейнеры ждут локальной помощи

Евразийский союз участников железнодорожных грузовых перевозок (ЕСП) подготовил перечень мер государственной поддержки российского контейнерного рынка.

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