Антирусский план в действии: Армения и Франция подписали оборонное соглашение на 2025 год

Париж и Ереван договорились об укреплении сотрудничества, направленного на снижение влияния Москвы10 декабря в Минобороны Армении прошли армяно-французские оборонные консультации, на которых приезжую делегацию представлял начальник департамента Европы и Северной Америки Александр Эскорсиa.
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