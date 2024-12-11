Антирусский план в действии: Армения и Франция подписали оборонное соглашение на 2025 год

Париж и Ереван договорились об укреплении сотрудничества, направленного на снижение влияния Москвы10 декабря в Минобороны Армении прошли армяно-французские оборонные консультации, на которых приезжую делегацию представлял начальник департамента Европы и Северной Америки Александр Эскорсиa.