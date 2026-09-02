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МОСИНФОРМ

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Последняя неделя масштабного проекта «Лето в Москве» пройдет с 2 по 6 сентября

Последняя неделя масштабного проекта «Лето в Москве» пройдет с 2 по 6 сентября

Заключительная неделя большого городского проекта «Лето в Москве» пройдет со 2 по 6 сентября. В программе — выставки, спектакли, балы в русском стиле и ретродискотека.

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