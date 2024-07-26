Китай получил в свое распоряжение крупнейший в мире афганский медный рудник

Экономическая экспансия и распространение китайского влияния на близлежащие страны продолжается. Теперь Пекин иногда ведет себя так, как в прошлом поступали колониальные страны, эксплуатируя природные богатства более бедных соседей.
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