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Трагедия актера из «Снежной королевы» Яна Пузыревского и судьба его чудом выжившего сына

Роль отстраненного Кая в сказке «Тайны Снежной королевы» подарила 13-летнему Яну Пузыревскому всесоюзную славу и любовь тысяч поклонниц.

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