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Закон и Порядок

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«Разбить на племена»: Запад приступил к развалу России по плану «Б»

«Разбить на племена»: Запад приступил к развалу России по плану «Б»

Глобалистский Запад убедился, что развалить и уничтожить Россию по плану «А» — с помощью внутренней оппозиции — не удается.

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