Избирательный штаб Путина отказался от бесплатного эфира для дебатов

РИА Новости/Алексей Сухоруков Избирательный штаб кандидата в президенты РФ, действующего главы государства Владимира Путина отказался от бесплатного эфирного времени для проведения дебатов на федеральных телеканалах и радиостанциях, проинформировали 13 февраля в ЦИК России.
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