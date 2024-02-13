Избирательный штаб Путина отказался от бесплатного эфира для дебатов

РИА Новости/Алексей Сухоруков Избирательный штаб кандидата в президенты РФ, действующего главы государства Владимира Путина отказался от бесплатного эфирного времени для проведения дебатов на федеральных телеканалах и радиостанциях, проинформировали 13 февраля в ЦИК России.