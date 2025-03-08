Командир Губанова: чтобы попасть в "Ночных ведьм 2.0", нужно подходить по 4 критериям

В женское подразделение девушек-операторов БПЛА "Ночные ведьмы 2.0", которое было названо в честь женского авиационного полка времен Великой Отечественной войны, могут попасть девушки, которые соответствуют четырем критериям, рассказала "Газете.
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