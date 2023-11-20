Подруга Роберта Паттинсона официально объявила, что ждет от него ребенка

Сьюки Уотерхаус впервые станет мамой. Сьюки Уотерхаус подтвердила, что беременна от Паттинсона LEGION-MEDIA31-летняя актриса и модель Сьюки Уотерхаус вызвала бурные восторги фанатов — как своих, так и ее бойфренда Роберта Паттинсона, публично подтвердив, что уже вскоре родит от любимого ребенка.