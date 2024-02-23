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Украинская армия потеряла более 390 военных на купянском направлении

Украинская армия потеряла более 390 военных на купянском направлении

РИАМО - 23 фев. ВСУ потеряли более 390 бойцов на купянском направлении. Помимо этого, российская армия поразила четыре танка, 13 боевых бронированных машин, 21 автомобиль и 25 орудий полевой артиллерии, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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