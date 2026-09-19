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Орловец пожаловался губернатору на круглосуточный грохот из-за пункта приёма лома

Орловец пожаловался губернатору на круглосуточный грохот из-за пункта приёма лома

Ночной грохот с «металлоприёмки» в Северном районе Орла не даёт покоя местным жителям. Горожане обратились к губернатору с просьбой разобраться: по их словам, предприятие работает на всю мощность даже в ночные часы и во время объявления объявлений о ракетной и беспилотной опасности, пугая жителей громкими звуками.

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