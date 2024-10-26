Анастасия Решетова увезла сына Тимати из России

Модель Анастасия Решетова отправилась в отпуск вместе с пятилетним сыном Ратмиром. Как пишет VOICE, именно ребенок попросил маму отправиться в Дубай в поисках солнца, которое ушло из нашей страны на ближайшие несколько месяцев.