"Fatal Cancer On Civilization": Trump's War On Marxism Enters Action Phase As Rubio, Miller And Bessent Address 65 Nations Summary: Bessent Describes Action Phase Against Marxist NGOs Underway & Foreign Subversion Networks Rubio, Miller, Bessent Address Rise Of Far-Left Terrorism To Delegations From 65 Countries Trump Team Declares War On Radical Left Groups Rubio, Miller, Bessent Address Delegations From 65 Countries On Far-Left Terrorism Secretary of State Marco Rubio, White House Deputy Chief of Staff Stephen Miller and Treasury Secretary Scott Bessent addressed delegations from more than 65 countries on the alarming rise of far-left terrorism.
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