Sky News: Белый дом и ФИФА перед финалом ЧМ обсудят риски из-за смога

Представители Белого дома встретятся с главой ФИФА Джанни Инфантино до финала чемпионата мира по футболу, чтобы обсудить возможные угрозы для здоровья из-за смога от лесных пожаров в Канаде, окутавшего Нью-Йорк и Нью-Джерси.
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