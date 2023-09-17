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Чжоу стартует с пит-лейн на Гран-при Сингапура после замены мотора

«Альфа Ромео» решила заменить силовую установку на болиде Чжоу Гуаньюя перед Гран-при Сингапура. Замена произведена в условиях закрытого парка, китайский гонщик начнет заезд с пит-лейн.

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