Беспроводные наушники: чем на самом деле они опасны для здоровья?

Новейшие технологии, связанные с электромагнитным излучением, прочно вошли в жизнь человека. Без мобильных телефонов, wi-fi и bluetooth-систем связи невозможно представить ни один город мира, ресторан, супермаркет, офис, дом, автомобиль.
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