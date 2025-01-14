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Беспроводные наушники: чем на самом деле они опасны для здоровья?

Беспроводные наушники: чем на самом деле они опасны для здоровья?

Новейшие технологии, связанные с электромагнитным излучением, прочно вошли в жизнь человека. Без мобильных телефонов, wi-fi и bluetooth-систем связи невозможно представить ни один город мира, ресторан, супермаркет, офис, дом, автомобиль.

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