Глава Иваново ушёл в отставку после скандала с преподавателем и студенткой в хиджабе

Глава города Иваново Владимир Шарыпов ушёл в отставку по собственному желанию. Но есть примечательный момент: в отставку он пошёл после того, как в городе разразился скандал вокруг преподавателя и студентки в хиджабе.
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