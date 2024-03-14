Как женщины с самого детства «выносят мозг» мужчинам, и как этого избежать?

Natali Климова

Избежать очень просто - при разводе оставить отцу. Но он то работает, поэтому отдаст ребенка бабушке. Думаете так лучше? Не женского воспитания бояться надо, а баловства, потакания. Умная мать делать этого не будет, даже запретит видеться с бабушкой, если та втайне причиняет "добро" Но это редко. Рожают то все подряд, и 15 летки, и глупые, и от кого попало. Ожидать извилин у таких матерей странно. Отцы тоже разные, думаете каждый из них прямо воспитатель? Проблемно все это...