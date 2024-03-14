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Всё о женщинах

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Как женщины с самого детства «выносят мозг» мужчинам, и как этого избежать?

Как женщины с самого детства «выносят мозг» мужчинам, и как этого избежать?

«Как на счет того, чтобы готовить мужу кофе по утрам, обнимать и беречь? Не выносить мозг: "помой свою чашку!", или "прояви ответственность, прекрати ходить в горы!", а просто помыть чашку и пойти за мужчиной? Где тот "хвостик" за мужчиной, а не "голова", которая пытается руководить и "загрузить работой" как прапор?» Из мужских комментариев Люблю на досуге почитать теории заговора.

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Комментарии
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Natali Климова
Избежать очень просто - при разводе оставить отцу. Но он то работает, поэтому отдаст ребенка бабушке. Думаете так лучше? Не женского воспитания бояться надо, а баловства, потакания. Умная мать делать этого не будет, даже запретит видеться с бабушкой, если та втайне причиняет &quot;добро&quot; Но это редко. Рожают то все подряд, и 15 летки, и глупые, и  от кого попало. Ожидать извилин у таких матерей странно. Отцы тоже разные, думаете каждый из них прямо воспитатель? Проблемно все это...
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