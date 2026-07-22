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Мотофестиваль «Тропа мамонта» к 431-летию Салехарда пройдет в сентябре

Мотофестиваль «Тропа мамонта» к 431-летию Салехарда пройдет в сентябре

Мотофестиваль «Тропа Мамонта» к 431-летию Салехарда пройдет 12–13 сентября. Участников ждет двухдневная программа с мотопробегом до природного парка «Ингилор» и любительскими соревнованиями по эндуро, сообщили в департаменте по физической культуре и спорту ЯНАО.

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