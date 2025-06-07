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Царьград

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Россия усилит контроль: запрет на хранение данных за рубежом с 2025 года

Россия усилит контроль: запрет на хранение данных за рубежом с 2025 года

С 1 июля 2025 года в России вступает запрет на хранение персональных данных за границей. Антон Немкин, представитель Госдумы, подчеркивает: теперь обработка данных будет проводиться только на территории страны, что укрепит цифровой суверенитет России.

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