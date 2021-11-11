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В России изобрели электрический купол для защиты от дронов

В России изобрели электрический купол для защиты от дронов

Научный центр Сухопутных войск России работает над созданием нового комплекса в виде управляемого электризуемого заграждения для защиты особенно важных объектов военной инфраструктуры от групповых атак дронов, сообщается на сайте Роспатента.

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