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ГТРК Татарстан

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В Мамадышском районе планируют ликвидировать социальный приют «Надежда»

В Мамадышском районе планируют ликвидировать социальный приют для детей и подростков «Надежда». Проект постановления Кабинета Министров республики проходит антикоррупционную экспертизу.

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