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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Василий Карасев: «На Суперкубке мы сыграли неплохой матч против ЦСКА, но субботняя игра будет другой»

Главный тренер МБА Василий Карасев поделился ожиданиями от матча Единой лиги ВТБ против ЦСКА. «Цели предсезонной подготовки мы достигли, провели встречи с очень серьезными соперниками, в том числе с командами уровня Евролиги.

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