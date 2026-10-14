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Нижегородская правда

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«Финансовые инструменты для сектора роста» обсудят на форуме в Нижнем Новгороде

«Финансовые инструменты для сектора роста» обсудят на форуме в Нижнем Новгороде

28 октября 2026 года в Нижнем Новгороде пройдет IX форум «Финансовые инструменты для сектора роста». Организаторами форума выступают Торгово-промышленная палата Нижегородской области и Волго-Вятское главное управление Банка России.

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