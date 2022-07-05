6 июля - День финансовой службы Министерства внутренних дел Российской Федерации

Благодаря исследованиям специалистов-историков была определена дата создания финансовой службы Министерства внутренних дел – 6 июля 1918 года.
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