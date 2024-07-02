Поставки трубопроводного газа из России в Европу за полгода выросли на четверть

Европа по итогам первого полугодия увеличила закупки российского трубопроводного газа на 27%, до 15,4 млрд кубометров, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на данные "Газпрома" и европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).
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