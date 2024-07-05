SM назвали три фильма, которые без остановки смотрели в СССР

СССР оставил множество прекрасных кинолент, которые даже сейчас обожают зрители. SevastopolMedia (SM) составило список из трех культовых советских фильмов, которые покорили сердца зрителей и стали настоящими легендами.
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