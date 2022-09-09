В Чите пройдёт Крестный ход в честь святого Александра Невского, улицы перекроют

Ограничение движения ожидается в течение полутора часов − с 9:00 до 10:30 − на улицах: - Бутина – от Амурской до Петровской; - Петровской – от Бутина до Ленинградской; - Ленинградской – от Петровской до Ленина; - Бутина – от Ленина до Петровской.