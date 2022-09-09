Царьград

4 707 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Meerflieger
    Может, нам пора сбросить лаковые перчаточки? Может, нам пора в чувство привести ту сторону? - что называется, рубану..."Нам пора сбросит...
  • Кламбер Спаниэль
    Чтож нам и рыбы не поймать, если есть нечегоПощады не будет! ...
  • Дмитрий Николенко
    Это жуткая трагедия. Укры местных казнить будут. Как могли такое допустить? Трибунал таким воякам! Срочно нужно ВСУшн...Русская армия отв...

В Чите пройдёт Крестный ход в честь святого Александра Невского, улицы перекроют

В Чите пройдёт Крестный ход в честь святого Александра Невского, улицы перекроют

Ограничение движения ожидается в течение полутора часов − с 9:00 до 10:30 − на улицах: - Бутина – от Амурской до Петровской; - Петровской – от Бутина до Ленинградской; - Ленинградской – от Петровской до Ленина; - Бутина – от Ленина до Петровской.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх