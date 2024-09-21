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9 рецептов домашней пастилы, которая куда вкуснее покупной

9 рецептов домашней пастилы, которая куда вкуснее покупной

Лето - сезон ягод и фруктов. Куда девать излишки, если варенье приелось? Как употребить ягоды, если не в свежем виде? Как удивить гостей нестандартным и очень вкусным угощением? В данном материале есть 9 рецептов домашней пастилы из ягод и фруктов, включая два ЗОЖных рецепта без сахара и мёда, а также один премиум-рецепт, который круче, чем ресторанные десерты.

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