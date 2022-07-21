ИЗВЕСТИЯ iz

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Спортивные выходные с «Известиями»

Спортивные выходные с «Известиями»

ФутболЧемпионат России. «Зенит» – «Крылья Советов», ЦСКА – «Сочи»Старт сезона РПЛ уже принес несколько неожиданных результатов, поэтому второй тур будет интересен даже тем, кто не ждал каких-то интриг от текущего розыгрыша национального первенства.

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