Apple одобрила первый эмулятор ПК для iOS. Это UTM SE

Apple одобрила запуск эмулятора UTM SE для iOSApple одобрила запуск нового приложения UTM SE — эмулятора ПК, который позволяет владельцам iOS-устройств запускать классическое программное обеспечение и олдскульные игры.
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