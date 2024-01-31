Представлены стильные персонажные постеры Death Stranding 2: On the Beach Основатель и ди...

Представлены стильные персонажные постеры Death Stranding 2: On the BeachОснователь и директор Kojima Productions Хидео Кодзима появился на выставке State of Play от Sony, чтобы раскрыть новые подробности о грядущем сиквеле Death Stranding для PlayStation 5.
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