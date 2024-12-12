Конгресс США призывают немедленно отменить потолок госдолга

Конгресс США должен незамедлительно отменить потолок госдолга страны. Необходимо привязать объем заимствований к изменению расходов и доходов правительства, следует из доклада контрольно-бюджетного управления страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии