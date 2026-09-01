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Царьград

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Русские регионы повысили расходы на ЖКХ, образование и социалку

Русские регионы повысили расходы на ЖКХ, образование и социалку

С начала 2026 года русские регионы увеличили расходы на ЖКХ, образование и социальную политику. Аудитор Счетной палаты Наталья Трунова отметила, что структура бюджетных расходов остается стабильной, с 27% на образование и 21,3% на социальную политику.

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