Русские регионы повысили расходы на ЖКХ, образование и социалку

С начала 2026 года русские регионы увеличили расходы на ЖКХ, образование и социальную политику. Аудитор Счетной палаты Наталья Трунова отметила, что структура бюджетных расходов остается стабильной, с 27% на образование и 21,3% на социальную политику.
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