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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дегтярев о допуске лыжников: «Проверки спортсменов отменены. Они смогут приступить к участию в соревнованиях с начала сезона»

Министр спорта Михаил Дегтярев высказался о допуске российских спортсменов к соревнованиям под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

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