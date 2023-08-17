СМИ. Актуальные новости - здесь

107 764 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Василевский
    На окопах и переноске тяжестей. Не более. И без оружия... Ибо прецеденты уже были...Похоже, команду "...
  • саша дмитренко
    к  стати,придурки!  мигрантов никто не завозит!для  жителей снг виза не  нужна!!!!!Нам лгут о целях ...
  • саша дмитренко
    не  в  лени  дело,,работать  на  стройке-унижение!  так  многие  думают,,особо  когда  и  чистой работы  хватает,,ну ...Нам лгут о целях ...

Лицемерам здесь не место — Китай показывает, как можно бороться с оттоком капитала и элит за рубеж

Лицемерам здесь не место — Китай показывает, как можно бороться с оттоком капитала и элит за рубеж

 На днях в Китае шанхайская полиция задержала пять человек за незаконные операции с иностранной валютой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
igor kim
В Китае же компартия руководит, а где наша? Почти вся элита - бывшие коммунисты - кто же они такие?
Ответить
5 час.
igor kim
&quot;Боевые действия против России финансируются из РФ – депутат Госдумы М. Делягин.&quot; Вот бы еще убрать из России этих финансистов и предателей, отобрав у них наворованное, и тогда можно было бы победить в войне с НАТО.
Ответить
4 час.
АИ
Анатолий Ишимбаев
Настоящих коммунистов было мало а стальные были попутчиками. Я это знаю,ибо руководил партийной организацией. Вот откуда и бардак начался!
Ответить
49 мин.

Картина дня

наверх