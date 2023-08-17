На днях в Китае шанхайская полиция задержала пять человек за незаконные операции с иностранной валютой.
Лицемерам здесь не место — Китай показывает, как можно бороться с оттоком капитала и элит за рубеж
Комментарии
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igor kim
В Китае же компартия руководит, а где наша? Почти вся элита - бывшие коммунисты - кто же они такие?
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5 час.
igor kim
"Боевые действия против России финансируются из РФ – депутат Госдумы М. Делягин." Вот бы еще убрать из России этих финансистов и предателей, отобрав у них наворованное, и тогда можно было бы победить в войне с НАТО.
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4 час.
АИ
Анатолий Ишимбаев
Настоящих коммунистов было мало а стальные были попутчиками. Я это знаю,ибо руководил партийной организацией. Вот откуда и бардак начался!
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49 мин.
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