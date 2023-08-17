Лицемерам здесь не место — Китай показывает, как можно бороться с оттоком капитала и элит за рубеж

igor kim В Китае же компартия руководит, а где наша? Почти вся элита - бывшие коммунисты - кто же они такие?

igor kim "Боевые действия против России финансируются из РФ – депутат Госдумы М. Делягин." Вот бы еще убрать из России этих финансистов и предателей, отобрав у них наворованное, и тогда можно было бы победить в войне с НАТО.